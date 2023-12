Rząd niezwykle niezwykły

Ów „rząd tymczasowy” co i rusz dawał dowody swej niezwykłej niezwykłości i niepowtarzalnej niepowtarzalności. Już od chwili powstania, a właściwie jeszcze wcześniej – w fazie rodzenia się – wobec wszystkich, nawet tych, którzy nie mieli najmniejszej ochoty, aby mieć z nim cokolwiek wspólnego, deklarował tak daleko idącą gotowość do współpracy, że musiało to wywoływać u zarzucanych ofertami współpracy polityków poczucie niemałego dyskomfortu.