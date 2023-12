Barbara Nowak: Minister Nowacka nie ma pojęcia o funkcjonującym prawie oświatowym

W piątek nowa minister edukacji Barbara Nowacka odwołała Barbarę Nowak z funkcji małopolskiego kuratora oświaty. – Średniowiecze, które próbowano zaprowadzić w postaci pani kurator Barbary Nowak, właśnie się skończyło – powiedziała podczas konferencji prasowej, ogłaszając swoją decyzję minister Nowacka.

Nowak odpowiada Nowackiej

Była już małopolska kurator odniosła się na antenie Radia Maryja do tego w jaki sposób została odwołana.

– To, co zrobiono, to wielki cyrk. Ci państwo i ta ekipa kocha się w happeningach i cały czas je urządza. Dla mnie to wszystko jest niezrozumiałe. Rząd, który rozpoczyna rządzenie, powinien mieć jakieś plany do zrealizowania. Skoro było aż tak źle za poprzedniej ekipy, to rozumiem, że teraz trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować. Natomiast najwyraźniej wygląda na to, że najważniejszą sprawą są uszczypliwości personalne. Wystarczyło, żeby pan wojewoda – nowo powołany – wręczył mi odwołanie, ale tutaj nie o to chodziło. Cała masa różnych urzędników i posłów pod wodzą pani Barbary Nowackiej rozpoczęła od tego, że mnie szkalowała. Padła cała masa kłamstw. Nie miałam żadnej możliwości wypowiedzenia się czy jakiegokolwiek sprostowania – mówiła Nowak.



Dodała także, że nowa minister edukacji "nie wie o czym mówi". – Teraz młodzieży ma być lepiej. Ma odpoczywać w domu, bo nie będzie miała żadnych zadań do odrabiania, nie będzie musiała chodzić na lekcje religii, jeżeli już to najwyżej na jedną. Odchudzona ma być podstawa programowa. Tymczasem to wszystko jest jednym wielkim kłamstwem – powiedziała.

– Dla tej ekipy nieważna jest prawda, nauka, wiedza. Ważne jest tylko bazowanie na emocjach, pogłoskach, plotkach z chęcią odwetu – stwierdziła.

Barbara Nowak odniosła się także do zapowiedzi ograniczenia religii w szkołach. Ponownie stwierdziła, że "minister Nowacka nie ma pojęcia o funkcjonującym prawie oświatowym i prawie w Rzeczypospolitej Polskiej". – Nie ma pojęcia, że ustawa konkordatowa jest w polskim Sejmie wyjątkowo mocno usytuowana, że ta ustawa jest obowiązująca i że są do tego rozporządzenia wykonawcze ministra. One są wykonawcze, a nie zmieniające konkordat. O tym, czy jest jedna lekcja religii czy dwie decyduje biskup– mówiła Nowak.

Krytyka kurator

Barbara Nowak była wielokrotnie krytykowana przez środowiska lewicowe oraz polityków Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy za swoje konserwatywne poglądy i wyraziste wypowiedzi. 9 grudnia podczas jednej z konferencji prasowych Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowa małopolska kurator oświaty stała się symbolem "upiornego średniowiecza czarnkowego".

Nowak wielokrotnie ostrzegała przed zmianami w kierownictwie Ministerstwa Edukacji i Nauki po wyborach parlamentarnych z 15 października. Jak twierdzi, to "plan na zbiorowe samobójstwo".

Jak twierdzi Nowak, "pomysł zastąpienie ministra edukacji PiS, który broni życia ludzkiego na promotorkę mordowania nienarodzonych KO jest wdrożeniem planu na zbiorowe samobójstwo". – Nie rozum, tylko seks bez odpowiedzialności, śmierć w zasięgu ręki dla każdego. Segregacja, śmierć dla niechcianych, chorych – stwierdziła była kurator w jednym z wywiadów.

