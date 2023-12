Senator Libicki znowu był w programie Kłeczka. "Jak widać tamta niedziela nie była ostatnią"

Tydzień temu o zmianie władzy w Polsce dyskutowali politycy w porannym programie "Woronicza 17" w TVP INFO. Prowadzący rozmowę Miłosz Kłeczek zapytał o ustawę dot. mrożenia cen energii, jednak senator PSL Jan Filip Libicki wygłosił oświadczenie. – Ja najpierw złożę pewną deklarację. Przyszedłem tutaj dla naszych widzów, dla moich kontrdyskutantów, ale przyszedłem w sposób szczególny dla pana redaktora Kłeczka, ponieważ uważam, że to jest nasza ostatnia wspólna niedziela w tym programie. Myślę, że już raczej pana tutaj nie spotkam – oświadczył senator.

To nie była "ostatnia niedziela" Libickiego z Kłeczkiem

Senator PSL przyznał się do pomyłki na platformie X i dziś ponownie pojawił się w programie "Woronicza 17", które prowadził Miłosz Kłeczek.

– Jak Państwo pamiętają, równo tydzień temu w niedzielę również w tym studiu senator Jan Filip Libicki twierdził, że tamta niedziela ma być ostatnią niedzielą, a kiedy przyjdzie pan senator tutaj do studia za tydzień czy dwa, to na pewno skład osobowy będzie inny. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Panie senatorze, pan nawet przyznał się do tego błędu na portalu społecznościowym X. Czy pan wyciągnął wnioski ze swojego błędnego myślenia? – zapytał swojego gościa Miłosz Kłeczek.



Libicki odpowiedział, że "oczywiście człowiek jest istota omylną". – Ja się w tej sprawie pomyliłem o tydzień, dwa tygodnie. To jest skala mojej pomyłki jak sadzę – stwierdził senator.

– Nie wziąłem jeszcze jednej rzeczy pod uwagę. Dobrego serca pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza, bo to on będzie się tym zajmował. Prawdopodobnie jest człowiekiem o gołębim sercu i dlatego z takim opóźnieniem podejmuje swoje działania, ale myślę, że nawet jeśli nie za tydzień, to za 2 lub 3 sprawa będzie uregulowana – powiedział Libicki.



