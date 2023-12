Tarczyński pokazał zdjęcie Tuska i mikrofonów TVN. "Polacy wyjdą na ulice"

– Jednym z elementów, o których musicie pamiętać, jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, odpowiedzialność prawno-karna dla tych, którzy będą chcieli to przeprowadzić – mówił Tarczyński w programie "Woronicza 17", zwracając się do polityków reprezentujących koalicyjny rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Zapowiedział także "odpowiedzialność przed narodem, bo ludzie wyjdą na ulice". – To nie będzie tak, że Tusk wyśle tutaj silnych ludzi. Tutaj przyjdą Polacy i będą telewizji bronić – dodał.

Argumentował, że nie chodzi tylko o "prognozę pogody czy rozrywkę, jak w TVN, żeby były igrzyska". – Telewizja Polska jest spółką strategiczną i nie daj Bóg na wypadek wojny brak TVP, która jest silnie propolska, oznacza wielką katastrofę. Przypomnijcie sobie chociażby ostatni komunikat Polskiego Radia podczas powstania – mówił.

Tarczyński: Mogę się założyć, że rząd Tuska nie przetrwa całej kadencji

– Jeżeli doprowadzicie do tego zamachu niezgodnie z prawem, to zostaną wyciągnięte najsurowsze konsekwencje. Powtarzam: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Tusk miał dyktat, żeby nie mówić o Nowakach, o Karpińskich – przekonywał Tarczyński, pokazując zdjęcie premiera otoczonego mikrofonami z logo stacji TVN.

– Bo Tusk będzie po roku widział, że jest duży problem. Ten rząd nie dotrwa całej kadencji – jestem o tym przekonany, mogę się założyć. Tusk poleci do Brukseli błagać, żeby go przyjęli na cesarza, ale żeby tak się stało, musi wykonywać ich polecenia, tak medialnie, jak i politycznie. I temu ma służyć dyktatura medialna Tuska – powiedział.

Europoseł przypomniał sprawę podsłuchiwania dziennikarzy za rządów PO-PSL oraz wejście funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do redakcji tygodnika "Wprost". – Pamiętamy, co Tusk robił, ponieważ cała jego polityka była oparta na kłamstwach, które zostały przerabiane w wielu mediach – stwierdził Tarczyński.

