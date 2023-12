Szydło: Sprzyjający Tuskowi publicyści nie potrafią pogodzić się z wysokim poparciem PiS

Na portalu "Gazety Wyborczej" opublikowany został tekst pt. "Jak wyhodować na prawicy demokratyczną opozycję?". Jego autor, Witold Gadomski przekonuje, że "dla polskiej demokracji byłoby dobrze, gdyby blok Zjednoczonej Prawicy się rozpadł i wyłoniły się z niego ugrupowania respektujące zasady demokratycznej gry".

Gadomski zaznacza, że dla Donalda Tuska silny PiS w opozycji będzie ogromną trudnością w rządzeniu. "Politycy rządzącej koalicji będą mieli do pokonania setki raf i każdego dnia PiS, dysponujący największym w Sejmie klubem, będzie przypominał, że miało być lepiej, a jest gorzej lub tak samo, jak było. To wystarczy, by przy niekorzystnej dla rządu Donalda Tuska koniunkturze za cztery lata PiS wygrał wybory. Może być wtedy lepiej przygotowany do przejęcia władzy i utrzymania jej przez długi czas poprzez rozmontowanie instytucji równoważących i kontrolnych" – czytamy.

Publicysta podsumowuje, że "koalicja 15 października nie ma szansy 'zabić PiS'. Powinna zacząć go cywilizować".

Mocna odpowiedź Szydło

Na tekst Gadomskiego odpowiedziała była premier. Według Beaty Szydło medialni akolici Donalda Tuska nie chcą się pogodzić z faktem, że na PiS zagłosowało ponad 7,5 mln Polaków i od lat partia ta cieszy się najwyższym poparciem społecznym.

"Na PiS w ostatnich wyborach zagłosowało 7,6 mln Polaków, 1 mln więcej, niż na partię Tuska. Od lat PiS cieszy się najwyższym poparciem Polaków. Sprzyjający Tuskowi publicyści nie potrafią się z tym pogodzić, i co pewien czas albo wyborców PiS obrażają, albo snują wizję przejęcia wyborców PiS przez nowe projekty polityczne. Ostatnio taki plan przedstawił Witold Gadomski z 'Gazety Wyborczej'" – czytamy na portalu X.

Następnie Szydło zwróciła się wprost do publicysty "GW": "Redaktorze Gadomski, PiS istnieje jako partia od 20 lat, a jako środowisko polityczne od ponad 30 lat. Wygrywał wybory, przegrywał, rządził w koalicji, rządził samodzielnie, był w opozycji. Po każdych perypetiach wracał silniejszy i z większym poparciem społecznym. Tak samo będzie teraz, ponieważ tylko Prawo i Sprawiedliwość jest partią realnie działającą na rzecz Polski i Polaków".

