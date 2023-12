Błaszczak alarmuje: Ruszyły czystki w MON

Nowy szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o zmianie w kierownictwie Inspektoratu Kontroli Wojskowej (IKW). Decyzją nowego ministra obrony narodowej nastąpi zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu.

Jak czytamy w komunikacie MON, "generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 18 grudnia 2023 roku przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego".

Decyzję wicepremiera krytykuje Mariusz Błaszczak. "W dowód 'polityki miłości' ruszyły czystki w MON. Zwolniony dziś gen. Radomski to oficer, który z niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem bronił polskiej granicy przed atakiem hybrydowym Putina i Łukaszenki. To on dowodził, gdy w listopadzie 2021 roku doszło do masowego szturmu nielegalnych migrantów w Kuźnicy. Dzięki niemu granica została utrzymana. Dziękuję za pańską służbę, Panie Generale!" – napisał na portalu X były szef MON, obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Według portalu Onet, gen. Radomski to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Mariusza Błaszczaka.

Arkadiusz Widła szefem IKW

Jednocześnie zapadła decyzja o powołaniu na stanowisko szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej pułkownika Arkadiusza Widły.

Inspektorat Kontroli Wojskowej jest organem sprawującym kontrolę dowództwami i jednostkami organizacyjnymi resortu. Wykonuje zadania związane z kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną, a także prowadzi dochodzenia w sprawach związanych z naruszeniem prawa w siłach zbrojnych. Określany jest jako odpowiednik cywilnej Najwyższej Izby Kontroli.

W ubiegłym tygodniu Mariusz Błaszczak oficjalnie przekazał obowiązki szefa MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

