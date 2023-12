Co z uchwałą ws. TVP? Kołodziejczak: Będziemy podpisywać

Po publikacji doniesień medialnych na ten temat, w wieczornym paśmie programów z politykami, prowadzący pytają o ruch nowej koalicji w sprawie TVP.

Politycy potwierdzają

– Uchwała będzie wyłożona jutro po godzinie ósmej w klubie i będziemy ją podpisywać. Też to, co dzieje się w telewizji publicznej, składania nas do tego, by więcej na takie rzeczy reagować – powiedział Michał Kołodziejczak w programie w Polsat News.

– Trzeba zrobić wszystko tak, by było zgodnie z prawem. Jeżeli prawnicy Koalicji Obywatelskiej i posłowie, minister Sienkiewicz będzie autorem takiej ustawy, rozporządzenia, które będzie zgodne z prawem, to trzeba to zrobić – dodał wiceminister rolnictwa.

Na antenie TVN24 o sprawie mówił z kolei nowy wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

– Jeśli uchwałą się powoływało członków Rady Mediów Narodowych, można rozważyć absolutnie odwołanie ich uchwałą. Ale tych instrumentów nowa koalicja demokratyczna ma znacznie więcej. To nie tylko uchwały, to także projekty ustaw, które w najbliższym czasie będą wpływały do laski marszałkowskiej i będziemy krok po kroku tę sytuację z praworządnością i innymi kwestiami rozwiązywać – powiedział.

Uchwała ws. TVP

Jak podał Onet, posłowie Koalicji Obywatelskiej mieli zostać wezwani na wtorek rano, by podpisać się pod projektem uchwały w sprawie TVP. Ma ona stwierdzić nielegalność Rady Mediów Narodowych, która powołuje i odwołuje władze mediów publicznych.

Podstawą prawną ma stanowić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r., w którym sędziowie uznali, że odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych było niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przypomnijmy, że obecnie na czele RMN stoi Krzysztof Czabański, bliski współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

