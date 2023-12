Co planuje Putin? Niepokojący komunikat USA

W poniedziałek miało miejsce podpisanie przez USA umowy o współpracy wojskowej z Finlandią. Rzecznik Departamentu Stanu USA podkreślił przy tej okazji, że Stany Zjednoczone są nadal "poważnie zaniepokojone agresją Rosji". Zdaniem Matthew Millera Putin "nie zatrzyma się na Ukrainie jeśli będzie w stanie ostatecznie podbić ją i podporządkować Rosji", dlatego też wspieranie Kijowa jest tak ważne. Miller podkreślił, że USA nie są samotne w tej ocenie.

– Sądzę, że nie jest tajemnicą, iż był to jeden z czynników motywujących dla Finlandii, by wstąpić do NATO i dla Szwecji, by dążyć do wstąpienia do NATO – stwierdził.

Jak dodał, Rosja wykazała gotowość i chęć, by używać swojej armii do podbijania sąsiadów siłą, dlatego też zbliżenie NATO ze Szwecją i Finlandią jest pozytywnym sygnałem.

Putin: Kompletna bzdura

Putin odniósł się do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o tym, że Federacja Rosyjska może zaatakować NATO, jeśli nie zostanie zatrzymana na Ukrainie.

– To kompletna bzdura. Myślę, że prezydent Biden ma tego świadomość. To tylko figura retoryczna, mająca usprawiedliwić jego błędną politykę na kierunku ukraińskim – stwierdził Putin, cytowany w niedzielę przez rosyjskie agencje prasowe.



Według niego USA w cale nie są zainteresowane "zadaniem Rosji strategicznej porażki". – Nie sądzę, że leży to w interesie narodowym samych Stanów Zjednoczonych – powiedział prezydent,

Stosunki Rosji z Finlandią

Odnosząc się do przystąpienia Finlandii do Sojuszu, Putin oświadczył, że Moskwa zawsze miała z Helsinkami "najbardziej przyjacielskie i serdeczne stosunki", ale w obecnej sytuacji jest "zmuszona" utworzyć Leningradzki Okręg Wojskowy i "skupić tam określone jednostki wojskowe".

Leningradzki Okręg Wojskowy (LOW) istniał w czasach ZSRR. Siedziba sztabu okręgu znajdowała się w Leningradzie. W 1990 r. na terytorium LOW stacjonowały: jedna armia oraz dwa korpusy armijne, wsparcie z powietrza zapewniała 76. Armia Lotnicza, a osłonę 6. oraz 10. Armia Obrony Powietrznej.

Finlandia została 31. członkiem NATO w kwietniu br. Na przyjęcie do paktu wciąż czeka Szwecja.

