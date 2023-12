Minister cyfryzacji: Jestem zwolennikiem głosowania przez internet

Krzysztof Gawkowski, który w rządzie Donalda Tuska objął resort cyfryzacji, przyznał, że jest zwolennikiem wprowadzenia głosowania przez internet. Jak wskazał, technologia powinna służyć obywatelom, a każdy z nas mógłby w niedalekiej przyszłości mieć "urnę wyborczą w telefonie".

– Czy to się uda, nie wiem. Nawet na poziomie rozmów politycznych jest taka obawa, czy przeciwnicy polityczni, bez względu, z jakiej strony, nie podnosiliby tego, że coś jest sfałszowane, coś jest nieudokumentowane. Wybory to jest takie miejsce w demokracji, które powinno nie budzić żadnych, najmniejszych sporów – stwierdził w rozmowie na antenie Radia Zet.

Podczas wywiadu Gawkowski przyznał, że ma już kandydatów na stanowiska wiceministrów w kierowanym przez niego resorcie. Jak wskazał, są to osoby, które "pełnią obecnie funkcje związane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa".

– Dopóki nie zostaną zaakceptowane, do końca zamknięte decyzje dotyczące powołania szefów służb specjalnych to czekam, aż to wszystko się zamknie, ale nazwiska znam, jestem po pierwszych rozmowach – powiedział.

Tusk chce odwołania Kurskiego

Gawkowski zabrał także głos w sprawie odwołania Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Jak powiedział polityk Lewicy, "wstydził się", kiedy Kurski został wyznaczony na reprezentanta Polski w tej instytucji.

– Rozsądek podpowiada, że jeżeli ktoś nie miał kompetencji, żeby pełnić jakąś funkcję, to przychodzi nowa władza i mu tę funkcję odbiera – powiedział.

Przypomnijmy, że Kurskiego na stanowisko w Banku Światowym skierował prezes NBP Adam Glapiński i tylko on może go odwołać. W przepisach jest jednak furtka, która pozwala nowej władzy zmienić obecny stan.

Narodowy Bank Polski odniósł się w mediach społecznościowych do tych doniesień. Departament Prawny NBP informuje, że reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP" – czytamy.

W komunikacie przytoczono ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim – art. 11 ust. 3, który głosi:

"Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych".

