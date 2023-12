Politycy PiS w siedzibie TVP. Kaczyński: Bronimy demokracji

We wtorek wieczorem Sejm przyjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na sali zabrało 109 posłów Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Jarosławem Kaczyńskim.

W trakcie głosowaniu duża część z nich znajdowała się w siedzibie Telewizji Publicznej, dając wyraz sprzeciwu wobec działań sejmowej większości. Obecny tam prezes PiS stwierdził, że protest przeciwko działaniom władzy jest koniecznością, ponieważ "nie ma demokracji bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych".

– W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji – dodał Kaczyński.

Prawo do informacji

Jak mówił dalej Kaczyński, obecni w siedzibie TVP politycy PiS bronią prawa obywali do dostępu do informacji. Jak wskazał, to element demokracji, ale także, w obliczu zmian w Unii Europejskiej, także niepodległości Polski.

– Są plany tak naprawdę naprawdę niemiecko-francuskie zmierzające do tego, żeby Europę scentralizować, a państwa, szczególnie te, które mogą zagrażać tej dominacji, w gruncie rzeczy pozbawić niepodległości i to tak dalece, że tutaj w ogóle będzie trudno mówić o istnieniu państwa – mówił Kaczyński.

Polityk opozycji wspomniał także o premierze Donaldzie Tusku. Jego zdaniem, "on tu przyjechał z pewnym zadaniem".

– On wie, że w zamian za to czekają go zaszczyty i naprawdę wielka kariera. Niewykonanie tego zadania to w gruncie rzeczy jego koniec – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

