Awantura w siedzibie TVP. Posłanka PiS miała zostać zaatakowana

Do sieci trafiają niepokojące nagrania z siedziby TVP przy Woronicza 17 w Warszawie. Na jednym z nagrań, upublicznionych przez posła Sebastiana Łukaszewicza, widzimy też przepychankę, do której doszło przy wejściu do gabinetu prezesa TVP. "Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami" – napisał polityk w komentarzu do wideo.

Poseł PiS zaatakowana

W wyniku siłowego wejścia do siedziby TVP ucierpieć miała poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. Jak napisał w mediach społecznościowych poseł Jacek Ozdoba, "doszło do naruszenia nietykalności posłanki".

"Pogotowie jest na miejscu. Bezprawne działania bez przedstawienia uprawnień. Standardy ROSYJSKIE" – napisał Ozdoba w serwisie X. Po chwili poseł Suwerennej Polski zamieścił kolejny wpis.

"Silny facet rzucił się na posła. Poseł przedstawiał informacje o posiadaniu mandatu. Wezwano policję i pogotowie. Szarpano kobietę. Tak kończy się zabawa byłego szefa służb w mediach. Podejmujemy interwencję oraz ustalamy kto jest damskim bokserem Tuska" – napisał.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

