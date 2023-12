Poseł KO: Szczujnia w TVP się skończyła

Trwa burza wokół przejęcia mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego odwołani zostali prezesi Telewizji Publicznej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na ich miejsce Bartłomiej Sienkiewicz wybrał nowych ludzi.

Krótko po tym wyłączony został sygnał TVP Info. Z sieci zniknął również portal tvpinfo.pl. Przestały nadawać regionalne kanały Telewizji Publicznej. Na krótko zniknął również program TVP1.

Bosacki: Minister Sienkiewicz poradzi sobie

Minister kultury działa na podstawie prawa polskiego, na postawie tego, że reprezentuje właściciela, czyli Skarb Państwa wobec spółek: telewizyjnej i radiowej oraz wobec PAP, a także jest upoważniony i wręcz zachęcony uchwałą Sejmu, żeby mediom publicznym po 8 latach tego, kiedy one były wyłączną tubą propagandową PiS-u przywrócić charakter pluralistyczny – mówił poseł Bosacki na antenie RMF FM.

– Mam nadzieję, że hucpiarskie, kabaretowe występy polityków PiS w siedzibie telewizji nie zatrzymają koniecznych zmian w TVP, mogą je najwyżej opóźnić o dzień czy dwa, może trochę dłużej. Telewizja może nadawać z różnych studiów czy siedzib. To jest uciążliwe, kiedy widzimy posłankę Lichocką w reżyserce TVP na placu Powstańców. To świadczy o tym, w jakim stanie były media publiczne przez ostatnich 8 lat, że politycy nimi bezpośrednio w sposób partyjny zarządzali. To ma się skończyć – stwierdził polityk KO.

Bosacki wyraził przekonanie, że "minister Sienkiewicz i jego ekipa sobie z tym poradzą, być może nieco później niż to zakładali". –Do mediów muszą wrócić fachowcy, którzy zadbają o pluralistyczny ich wygląd i nie będą powielali tego, co mieliśmy 8 lat nieszczęście oglądać, czyli brutalną propagandową tubę partii rządzącej – dodał. – Ta szczujnia musi się skończyć. I bardzo się cieszę, że się skończyła zaraz po tym, jak minister Sienkiewicz ogłosił swoją decyzję o wymianie zarządów i rad nadzorczych radia i telewizji – podsumował parlamentarzysta.

