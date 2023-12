Kaczyński niezadowolony z prezydenta. "Może pewnego dnia..."

Jarosław Kaczyński, który wraz z posłami PiS przebywa w siedzibie TVP przy ul. Woronicza. Polityk bierze udział w – jak tłumaczą politycy PiS – "obronie wolnych mediów".

– Premier Tusk mówił o Sienkiewiczu, że to człowiek od takich bardzo twardych działań. Te działania mamy w trakcie. Ale to są działania o charakterze kryminalnym. Mogę wyrazić nadzieję, że ludzie za to odpowiedzialni albo tacy którzy biorą w tym udział, pewnego dnia zasiądą na ławie oskarżonych – mówił.

Kaczyński krytykuje prezydenta

Jednocześnie prezes PiS krytycznie wypowiedział się o postawie prezydenta Andrzeja Dudy, który do tej pory nie zabrał głosu w sprawie dzisiejszych wydarzeń w Telewizji Polskiej.

– Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, zmieni zdanie – stwierdził Kaczyński.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że Unia Europejska nie zareaguje. – To jest instytucja przeżarta przez korupcję – dodał.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

W związku z działaniami ministra kultury Marcin Romanowski złożył zawiadomienie do prokuratury.

