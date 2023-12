Prezes Polskiego Radia: Stanowczo zaprzeczam, jakobym podpisała rezygnację z funkcji

"Stanowczo zaprzeczam, jakobym podpisała lub złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Po wtargnięciu do mojego gabinetu przez liczną grupę osób powołujących się na decyzję ministra KiDN zostałam zmuszona do opuszczenia gabinetu" – napisała prezes zarządu Polskiego Radia Agnieszka Kamińska na portalu X.

Wcześniej Radio Zet podało, że Kamińska podpisała swoją dymisję.

Sienkiewicz wchodzi do mediów publicznych

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dziś prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

Według ministerstwa zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 grudnia 2023 r., zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest "prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek".

Zmiana w Polskim Radiu. Mamy pierwszy e-mail

Zgodnie z decyzją ministra kultury, na czele nowego zarządu Polskiego Radia stanął Paweł Majcher, były wiceprezes Polskiego Radia, ale również były rzecznik i szef gabinetu politycznego ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Dotarliśmy do pierwszego e-maila, jaki Majcher, wraz z Juliuszem Kaszyńskim wysłali do dziennikarzy i pracowników Polskiego Radia. Poniżej jego pełna treść:

Szanowni Państwo,

decyzją Rady Nadzorczej od dziś kierujemy Polskim Radiem. Przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać. Jesteśmy radiowcami. Znamy realia panujące w firmie i mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców. Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia. Wiemy też, co działo się w Radiu w ostatnich latach. Zarówno Wy, ja i my mamy świadomość, że było to efektem politycznych decyzji i stało w dalekiej sprzeczności z zasadami obiektywnego dziennikarstwa. Naszym celem jest zakończenie takich praktyk. Chcemy by Polskie Radio znów było wzorem dziennikarskiego profesjonalizmu i obiektywizmu. Zapraszamy do współpracy.

Paweł Majcher i Juliusz Kaszyński

