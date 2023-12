"Te decyzje są całkowicie bezprawne". Jest stanowisko Rady Mediów Narodowych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 r. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu.

Stanowisko Rady Mediów Narodowych

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański odniósł się do sytuacji w mediach publicznych. – Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Te decyzje są całkowicie bezprawne. Nie mają żadnej podstawy prawnej – powiedział Czabański. I dodał, że "przestrzega wszystkich, którzy na podstawie tych bezprawnych decyzji podejmą jakiekolwiek działania w Telewizji Polskiej, przed konsekwencjami karnymi".

– Jeżeli chodzi o naszą ocenę ogólną, to bolejemy nad tym, że metodą siłową i metodą bezprawia próbuje się regulować coś, co jest regulowane ustawami – oznajmił szef Rady Mediów Narodowych.

Jak poinformował Krzysztof Czabański, Rada Mediów Narodowych wydała stanowisko "w sprawie bezprawnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec spółek mediów publicznych".

"Podjęte (...) przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwały o odwołaniu dotychczasowych oraz o powołaniu nowych zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej są nieistniejące i w związku z tym nie mogą funkcjonować w obrocie prawnym. Wyłączne kompetencje do powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej przysługują Radzie Mediów Narodowych. (...) Ponadto uchwały Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały podjęte wbrew postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2023 r., który zobowiązał Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz dokonywania zmiany w ich zarządach. Osoby, które uczestniczą w odbywającym się na naszych oczach bezprawnym zamachu na media publiczne, powinny liczyć się z tym, że poniosą surowe konsekwencje na podstawie przepisów Kodeksu Karnego" – czytamy.

