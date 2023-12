Jourová w Polsce. Morawiecki: Kiedy władza wprost łamie ustawy...

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości udali się do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, gdzie będą dyżurować w 10-osobowych grupach.

W wyniku siłowego wejścia do siedziby TVP anonimowych mężczyzn, ucierpiała poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak.

Morawiecki komentuje

Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do dzisiejszej wizyty wiceszefowej Komisji Europejskiej w Polsce.

"Pani Jourova jest dzisiaj w Polsce w momencie, w którym władza wprost łamie ustawy, siłą próbuje przejąć media publiczne, nie zważając na legalnie przyjęte, podpisane i opublikowane prawo. Więcej, pojawiają się doniesienia, że przy tej okazji do manipulowania sygnałem telewizyjnym są wykorzystywane służby specjalne. Czy to jest praworządność? Czy takie są standardy europejskie w kontekście wolności mediów?" – pyta były premier w swoim wpisie.

Polityk podkreśla, że są to podwójne standardy, "zbrodnia na praworządności, pogwałcenie prawa". "To potwierdzenie, że w operacji "praworządność" V. Jourovej to nie o praworządność chodziło. Gdyby było inaczej to dziś Pani Jourova skorzystałaby z okazji i tym razem pochyliła się nad rzeczywistym łamaniem praworządności" – napisał Morawiecki.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

W związku z działaniami ministra kultury Marcin Romanowski złożył zawiadomienie do prokuratury.

