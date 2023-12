"Ułaskawienie pozostaje w mocy prawnej". Prezydent spotkał się z Kamińskim i Wąsikiem

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłego szefa CBA, koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcę Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za działania w aferze gruntowej.

Sprawę rozstrzygała trójka sędziów: Anna Bator-Ciesielska, Grzegorz Miśkiewicz i Mariusz Iwaszko.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oświadczył, że będzie musiał wydać decyzję o wygaśnięciu mandatów poselskich skazanych Kamińskiego i Wąsika.

– Przed chwilą wpłynęło do mnie pismo od ministra sprawiedliwości informujące o tym, że sąd w Warszawie wydał wyrok skazujący w stosunku do panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To bardzo obszerny dokument, który w tej chwili jest analizowany przez służby prawne Sejmu. Kiedy ta analiza się zakończy, wszystko wskazuje na to, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów. To jest czynność, jak to się mówi w języku prawniczym, deklaratoryjna – mówił.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Kancelaria Prezydenta o ułaskawieniu z 2015 r.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Jak podała Kancelaria Prezydenta, ułaskawienie z 2015 r. zostało wykonane zgodnie z prawem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny i pozostaje w mocy prawnej.

"Przed chwilą skończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Ułaskawienie z 2015 roku zostało wykonane zgodnie z prawem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny i pozostaje w mocy prawnej" – czytamy.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka, pytana wcześniej o środowe orzeczenie sądu, powiedziała, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza prawo prezydenta do zastosowania prawa łaski na tym etapie, na którym zostało ono podjęte w sprawie Kamińskiego i Wąsika. – Sąd Najwyższy nie ma żadnej podstawy prawnej do badania wykonania prerogatywy przez prezydenta RP – oceniła.

– W ocenie Kancelarii Prezydenta panowie są ułaskawieni, ułaskawienie jest ważne i w mocy prawnej – dodała minister.

