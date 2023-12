Pilny wniosek szefa KRRiT ws. mediów publicznych

Maciej Świrski poinformował o wysłaniu wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o odmowę dokonania wpisu do KRS osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do władz spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa.

W piśmie szef KRRiT podkreślił, że decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza o odwołaniu dotychczasowych władz TVP, Polskiego Radia i PAP dokonana została "z rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego".

Złamanie prawa

Już wcześniej przewodniczący KRRiT wskazywał, że działanie Bartłomieja Sienkiewicza jest złamaniem prawa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Maciej Świrski porównał działania obecnej władzy do czasów PRL i decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.

"Jako Przewodniczący KRRiT stwierdzam, że odwołanie Zarządów oraz RN mediów publicznych przez Ministra Kultury jest rażącym naruszeniem prawa. Wyłączenie sygnału telewizyjnego i stron internetowych @TVPInfo jest aktem bezprawia i przypomina najgorsze czasy stanu wojennego" – napisał szef KRRiT w serwisie X.

Prezesi mediów publicznych odwołani

W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Publicznej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. W miejsce usuniętych władz, szef resortu kultury powołał nowe kierownictwo.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej" – podano w oświadczeniu MKDiN.

Wielu ekspertów podkreśla, że działania resortu kultury wobec kierownictwa władz publicznych jest bezprawne.

