"Koszmarna nuda, omijanie tematów trudnych". Fala komentarzy po nowych "Wiadomościach"

"19:30" – tak nazywa się nowa odsłona "Wiadomości" TVP. W pierwszym programie najwięcej miejsca poświęcono zmianom w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

– Obiecaliśmy nową jakość w mediach publicznych. Chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, aby budować wspólnotę narodową, musimy zmienić język przekazu, musimy po po prostu informować – mówił prowadzący Marek Czyż na samym początku programu.

Przed rozpoczęciem serwisu wyemitowano planszę, na której wskazano, czym ma charakteryzować się nowy program.

"Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także m.in. kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych" – mogliśmy przeczytać.

Program "19:30". Fala komentarzy

"Nowe »Wiadomości« (czy właściwie nie wiadomo co, bo nazwa nie została wyraźnie pokazana) oceniam w skali szkolnej na 2. Materiał o TVP na 1. Podobnie materiał o KPO. W obu przypadkach właściwie nie pokazano stanowiska drugiej strony, temat KPO zrobiono propagandowo i po łebkach. Jeśli w tonie zachwytu pokazano wariatów, którzy trąbili przez kilka lat pod TVP, to przynajmniej należało odpytać tych, którzy jej na ulicy bronią. Podobnie nie zrelacjonowano wątpliwości prawnych w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego. Poza tym koszmarna nuda, omijanie tematów trudnych. A to jest dopiero początek i obawiam się, że z czasem będzie gorzej. Czyli – jak mówiłem" – ocenił na portalu X publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Nowe Wiadomości: technicznie, z oczywistych względów, kiepsko. Życzę jak najszybszych normalnych warunków pracy. Jeśli chodzi o treść: wszystko idzie w dobrą stronę. Życzę tej ekipie, by zyskała zaufanie wszystkich widzów, prezentując na przemian głosy każdej ze stron" – skomentował redaktor naczelny portalu Goniec.pl Janusz Schwertner.

"Tak jak Donald Tusk uznał w debacie, że widzowie TVP naprawdę od 8 lat nie mieli pilotów w rękach, taka jest narracja nowych Wiadomości. To nie jest szacunek do widzów. To pobłażliwe uznanie ich za głupiutkich" – stwierdziła dziennikarka Edyta Hołdyńska.

"Udany debiut zreformowanych »Wiadomości« pod dobrą nazwą »19.30«. W materiałach politycznych wypowiedzi krytyczne Andrzeja Dudy wobec zmian w TVP i ministra Sieniewicza, krytyczne wypowiedzi Sławomira Mentzena i Marcin Ociepy nt. budżetu. Niepotrzebne nawiązania do poprzedników" – napisał publicysta dziennika "Rzeczpospolita" Jacek Nizinkiewicz.

