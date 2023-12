Domański o odwołaniu Kurskiego: Wchodzę jakby w miejsce prezesa Glapińskiego

Jacek Kurski od prawie roku reprezentuje Polskę w Banku Światowym. Na to stanowisko skierował go prezes NBP Adam Glapiński. Rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę, zgodnie z którą przedstawicielem Polski w tej instytucji został minister finansów Andrzej Domański.

– Ja mogę powiedzieć, że wchodzę jakby w miejsce pana prezesa Glapińskiego. Oczywiście pan Jacek Kurski nie będzie przeze mnie wskazany jako mój reprezentant w Banku Światowym – powiedział Domański w TVN24.



Według niego na stronie internetowej Banku Światowego zostały już dokonane "stosowne zmiany". – Otrzymaliśmy również list potwierdzający informację o wpłynięciu uchwały naszej Rady Ministrów – mówił, dodając, że Bank Światowy "w żaden sposób nie kwestionuje tej decyzji o zmianie".

– Więc zapraszamy pana Kurskiego z powrotem do Warszawy – oświadczył minister finansów.



Domański wszedł w buty Glapińskiego. Kto zastąpi Kurskiego w Banku Światowym?

Pytany, kto będzie pełnił rolę jego reprezentanta w Banku Światowym, Domański odparł: – Prowadzimy rozmowy, już mamy kandydatów i kandydatki na to stanowisko.

Przekonywał, że są to "nazwiska, które państwu nic specjalnie na tym etapie nie powiedzą, bo chcemy, żeby to jednak byli fachowcy, a nie politycy". Według niego "to musi być osoba o bardzo wysokich kompetencjach".

– Być może będzie wybór padał na osobę, która jednak jest znana szerzej. Nie będę sobie tutaj ograniczał wyboru i w żaden sposób negatywnie na kandydaturę nie wpłynie to, że jest osoba rozpoznawalna lub nie. Natomiast najważniejsze są kompetencje – powiedział Domański.

– My w międzynarodowych instytucjach potrzebujemy kompetentnych osób, które będą reprezentowały polskie interesy. A międzynarodowe instytucje nie mogą być przechowalnią dla byłych polityków – argumentował.

Komunikat NBP. "Uchwały Rady Ministrów nie są źródłem prawa"

Narodowy Bank Polski opublikował we wtorek komunikat, w którym stwierdził, że reprezentacja interesów Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych, w tym Banku Światowym i Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju jest wyłączną kompetencją prezesa NBP.

W oświadczeniu powołano się na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim – art. 11 ust. 3, który brzmi: "Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych".

"To oznacza, że Rada Ministrów ma jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych" – czytamy.

W komunikacie napisano również, że "wraz z uchwaleniem Ustawy o NBP uchwała Rady Ministrów z 1986 r., która regulowała wskazywanie nominatów do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, straciła rację bytu w zakresie przedmiotowym".

"Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa. Mają one charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu taki akt (art. 93 ust. 1 Konstytucji). Tym samym nie mogą odnosić się do NBP" – podano.

