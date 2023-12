Fundusz Kościelny. Hołownia zapowiada: Chcemy zmiany filozofii

Wśród "100 konkretów", czyli obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, znalazł się punkt o likwidacji Funduszu Kościelnego. Tymczasem w projekcie budżetu państwa na 2024 r. pojawił się zapis o kwocie 257 mln złotych, które zostaną przelane na Fundusz.

Pierwotnie ta kwota została wpisana do projektu budżetu przez rząd Mateusza Morawieckiego. Są to środki w rekordowej wysokości. W 2015 r. na ten cel wydano z budżetu państwa 128 mln złotych.

Hołownia: Przygotowujemy się do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji

"Zainteresowanych pragnę uspokoić: sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą zajmiemy się w najbliższą środę na Radzie Ministrów" – napisał w piątek na portalu społecznościowym X premier Donald Tusk.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie do sprawy odniósł się Szymon Hołownia. Przypomnijmy, że lider Polski 2050 w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał likwidację Funduszu Kościelnego.

– Wczoraj mieliśmy rozmowę w gronie liderów ugrupowań "koalicji 15 października" i poruszaliśmy ten temat. Konkluzja była taka, że przygotowujemy się do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji. Teraz pewnie już się nie da tego zrobić, dlatego że ten Fundusz to jest rzecz, która służy choćby do opłacania składek ubezpieczenia społecznego duchownych. Musimy zadbać o stabilność systemu – skomentował marszałek Sejmu.

– Natomiast w naszym programie – i ja jestem do tego bardzo przywiązany – jest likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie tego Funduszu jakimś mechanizmem indywidualnego wsparcia Kościoła, wspólnoty wyznaniowej, do której ktoś należy – wyjaśnił Szymon Hołownia.

– Chcemy zmiany filozofii. Teraz jest tak, że większość parlamentarna decyduje, ile Kościół dostanie, a ja bym chciał, żeby to obywatel decydował o tym, który Kościół wesprze – oświadczył polityk.

