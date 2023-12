Jaki: To, co wyprawia ekipa Tuska, to jest zamach na ustrój państwa

Nie milkną echa kontrowersyjnego przejęcia mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej przez nową władzę. W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

– Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości postanowił złożyć wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika służb specjalnych, delegowanego przez Donalda Tuska do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza – poinformował w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

"Zamach na ustrój państwa"

– To, co wyprawia ekipa Tuska, to jest zamach na ustrój państwa. Co do zasady, każda władza, która przyjdzie, ma prawo sobie zmienić media publiczne, ale są zasady ustalone. Jest kadencja, a nawet jeżeli tę kadencję ktoś chciałby przerwać, proszę bardzo, ale ustawą – powiedział na antenie Radia Zet przewodniczący prezydium Suwerennej Polski, europoseł Patryk Jaki. – Można zmieniać ustawą, a nie uchwałą. Uchwała nie jest źródłem prawa. Ustawa jest prawem w Polsce. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że politycy "biją się na ringu", ale po to się ustala zasady, żeby jeden bokser nie wziął noża, a drugi – karabinu maszynowego. Po to jest państwo – tłumaczył polityk.

– Oni [obecna większość parlamentarna – przy. red.] też okupowali Sejm i robili to całkowicie bezprawnie. No nie wszyscy, bo niektórzy byli na Maderze w tym czasie. Robili to bezprawnie, tak jak teraz próbują przejąć media publiczne. Przypomnijmy jeszcze raz: obowiązuje ustawa, która jest źródłem prawa w Polsce. Jedynym sposobem, żeby ją zmienić jest proces legislacyjny, a nie wola polityczna. Zgadzamy się, że na tym właśnie polega państwo prawa – stwierdził Jaki.

