Były szef TVP Sport: Ostatnio nie działo się najlepiej

Jak podał portal meczyki.pl, były rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski ma zostać nowym dyrektorem TVP Sport. Przez 11 lat Kwiatkowski odpowiadał za relacje z mediami polskiej reprezentacji piłkarskiej oraz PZPN. Niedawno Związek zerwał współpracę. Okazuje się, że szybko znalazł nową pracę.

"Publiczny nadawca przechodzi obecnie spore zmiany. Mają one rzecz jasna związek z powołaniem nowego rządu. Wygląda na to, że roszady personalne nie ominą także redakcji sportowej i po zaledwie kilku miesiącach ze stanowiskiem pożegna się Krzysztof Zieliński" – podał portal meczyki.pl.

Szkolnikowski: Służę radą

Zmiany w TVP Sport skomentował były szef stacji, Marek Szkolnikowski (kierował TVP Sport przez ponad 7 lat). "W Telewizji Polskiej byłem 16 lat i przeżyłem 12 Prezesów z różnych nadań. Od kiedy powstało TVP Sport do mojego odejścia w sierpniu było trzech szefów sportu. W tym roku był już czwarty, a teraz jest piąty" – zauważa.

Następnie zwrócił się do Jakuba Kwiatkowskiego: "Poukładaj to po swojemu, gdyż w sporcie i biznesie potrzebna jest stabilizacja. To wbrew pozorom jest ciężki kawałek chleba, ale zostawiłem kompetentny i oddany zespół, na który możesz liczyć. TVP Sport to mój dom, w którego budowę miałem znaczący wkład. Ostatnio nie działo się najlepiej, ale wierzę, że skończy się sypanie piasku w dobrze naoliwione tryby, a TVP Sport będzie kontynuować passę sukcesów pod Twoją wodzą. Zawsze służę radą i wsparciem szczególnie w kontekście rynku praw transmisyjnych oraz produkcji dużych wydarzeń telewizyjnych. Powodzenia i do zobaczenia na szlaku!".

Sienkiewicz wchodzi do mediów publicznych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2).

Wielu ekspertów przekonuje, że zmiany te są wprowadzane niezgodnie z prawem. Krytyczny głos w sprawie zabrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ponadto posłowie PiS przeprowadzają liczne kontrole poselskie w mediach, które są w trakcie przejmowania przez nową władzę.

