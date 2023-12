"Wkraczamy teraz w nową zimną wojnę". Minister obrony Finlandii ostrzega

Podczas wizyty w Waszyngtonie Antti Hakkänen zauważył, że Rosja ma "potencjał i zdolność" do kontynuowania wojny "przez lata". – Wiele osób przecenia fakt, że Zachód wygrywa. To Ukraina wygrywa – powiedział.

– Chociaż pole bitwy jest zamrożone, w dłuższej perspektywie Ukraina ma duże szanse na wygraną, ponieważ kraje zachodnie mają większą siłę ekonomiczną i mogą rozwinąć swój przemysł obronny do poziomu, z którym Rosja nie może konkurować. Możemy to zrobić i Ukraina może to zrobić, ale wymaga to zdecydowanych kroków ze strony krajów zachodnich – oznajmił minister obrony Finlandii. – Myślę, że wiele krajów zachodnich uważało to za problem krótkoterminowy. (...) Wkraczamy teraz w nową zimną wojnę – podkreślił.

"Putin może podbić Ukrainę"

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazuje, że Władimir Putin nadal może podbić Ukrainę. Zdaniem ekspertów, strategiczne znaczenie ma kontynuacja zachodniego wsparcia dla Ukrainy.

"Rosyjska armia nie była w stanie zmusić Ukrainy do skapitulowania wobec maksymalistycznych celów Putina i zastąpienia ukraińskiego rządu takim, który byłby akceptowany przez Kreml" – analizuje ISW. Kolejnym celem było ustanowienie Ukrainy jako państwa "neutralnego", co uniemożliwiłoby jej autonomiczne prowadzenie dyplomacji. Analitycy alarmują jednak, że Władimir Putin nadal może podbić Ukrainę. W najnowszym komunikacie amerykańskiego instytutu czytamy, że "zwycięstwo na warunkach Putina nie musi koniecznie skończyć się pełnowymiarową aneksją Ukrainy przez Rosję, ale z pewnością zakłada przynajmniej zniszczenie obecnego ukraińskiego państwa i przekształcenie go w całkowicie zdominowany przez Rosję byt, do czego pełnowymiarowa okupacja Ukrainy przez rosyjską armię byłaby prawdopodobnie niezbędna".

