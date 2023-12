Kaczyński: Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, jednoczymy się także jako Polacy

Zbliża się Boże Narodzenie. Politycy składają Polakom świąteczne życzenia.

– Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Święta Narodzenia Chrystusa, święta radości i nadziei. Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, byście mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi – mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński na nagraniu opublikowanym na portalu X.

– Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, byście mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam gdzie jest to potrzebne – odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy – wskazuje były premier.

– Zbliża się także Nowy Rok. I tu chciałbym Państwu życzyć, by był to rok dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności. I co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata – rok pokoju. Byśmy mogli przy końcu tego roku być przekonani, że był to rok dobry – dobry dla wszystkich, dla naszej Ojczyzny, dla Polski, dla naszych sąsiadów – podsumował Kaczyński.

Życzenia Tuska. Zwrócił się do przeciwników: Szanuję wasze poglądy i obawy

Życzenia złożył też premier. – Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Z wieloma z was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla was, uczestników marszów i spotkań ze mną, zmiana, jaka dokonała się w wyborach to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do wigilii w dobrych nastrojach – mówi Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Dziś chcę zwrócić się również do tych, którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje ona niepokój. Szanuję wasze poglądy i wasze obawy – zapewnił. Tusk mówi, że będzie "przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego, co mówicie". – Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z was bez względu na to, czy jesteście zwolennikami rządu czy jego zdecydowanymi przeciwnikami, żebyście czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie – przekonuje premier.

