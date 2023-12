Morawiecki: Święta to przypomnienie, że dobroć jest największą wartością

– Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, ludzie się do siebie zbliżają – i to daje nam poczucie wspólnoty. Jako Polacy możemy mieć różne poglądy i należy to szanować. Ale są sprawy, które powinny nas jednoczyć bez względu na wyznawane wartości. Do tych spraw bez wątpienia należy troska o rodzinę i o nasz wspólny dom, o Polskę. Gdy jesteśmy razem nic nie jest w stanie nas pokonać. Udowodniliśmy to przez wieki naszej historii. Udowodniliśmy to także w ostatnich latach i jestem pewien, że udowodnimy to jeszcze nie raz całemu światu i samym sobie – wskazuje były szef rządu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mateusz Morawiecki podkreśla, że "święta to przypomnienie, że dobroć jest największą wartością, jaką możemy ofiarować innym każdego dnia". – To czas nadziei. Czas przypominający nam wszystkim uniwersalną prawdę, że dobro zawsze pokonuje zło, że są sprawy ważniejsze od bieżących sporów, że są sprawy, które idą z pokolenia na pokolenie w poszukiwaniu dobrych ścieżek i lepszego jutra – mówi polityk PiS.

– Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim państwu spokoju, radości, dobroci i uśmiechu i wspaniałego czasu w rodzinnym gronie. Niech nadzieja daje nam sił, by być lepszym każdego dnia – mówi Morawiecki.

Kaczyński: Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, jednoczymy się także jako Polacy

Życzenia złożył także prezes PiS. – Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, byście mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam gdzie jest to potrzebne – odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy – wskazuje były premier.

– Zbliża się także Nowy Rok. I tu chciałbym Państwu życzyć, by był to rok dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności. I co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata – rok pokoju. Byśmy mogli przy końcu tego roku być przekonani, że był to rok dobry – dobry dla wszystkich, dla naszej Ojczyzny, dla Polski, dla naszych sąsiadów – podsumował Jarosław Kaczyński.

