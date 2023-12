Listy do redakcji (1)

„Wyrzuceni poza miasto”

Krystian Kratiuk, „DRz” nr 51/2023

Nie wiem, czy to przypadek, że tekst Krystiana Kratiuka ukazał się niedługo po dramie z udziałem posła Brauna, ale dobrze się stało, że się właśnie wtedy ukazał. Nie znajduję usprawiedliwienia dla takiego zachowania, zwłaszcza Posła na Sejm Rzeczypospolitej, ale nie możemy przymykać oczu na to, jak wygląda szacunek Żydów do innych narodów i przedstawicieli innych wyznań.

Wstrząsające są przykłady prześladowania (bo tak należy to nazwać) chrześcijan w Izraelu przytoczone przez redaktora Krystiana Kratiuka.