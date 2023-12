"Musimy bronić krzyża i wolności w Polsce". Jaki publikuje nagranie

– Wojewoda ekipy Tuska pierwsze, co zrobił po objęciu urzędu, to zdjął krzyż – powiedział Jaki na nagraniu opublikowanym w niedzielę na platformie X.

Europoseł Suwerennej Polski zamieścił w nim fragment konferencji prasowej nowego wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. Jego pierwszą decyzją było wprowadzenie unijnych flag do najważniejszej sali urzędu i zdjęcie z niej krzyża.

– Poprosiłem o zdjęcie krzyża i przygotowanie do wniesienia flag unijnych. Nie jest to działanie, które by było obliczone na jakiś happening. Broń Boże. Jest to normalna czynność, która dla mnie jako urzędnika jest czymś zwyczajnym. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to standardowe i rutynowe działania, które przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do tej sali – stwierdził wojewoda.

Wojewoda lubelski zdjął krzyż. Jaki: To samo robili politycy na Zachodzie

– Czy słyszycie? Pierwsza rzecz, jaką on miał w głowie przy objęciu urzędu wojewody. To nie jest tam rozwiązywanie waszych problemów, nie... ściąganie krzyży. To on miał tu, gdzieś z przodu, to jest dla niego najważniejsza sprawa. To funduje nam ekipa Hołowni, Tuska i Kosiniaka – ocenił Jaki.

– Dokładnie to samo robili politycy opętani żądzą nienawiści na Zachodzie. Lewaccy, liberalni. Tylko chodzili i walczyli z krzyżem. Ściągali go gdzie się wszędzie da. I do czego to doprowadziło? Do takiego wzrostu przemocy, że oni już tylko marzą o tym, żeby w ich państwach było tak bezpiecznie, jak w Polsce. Ale nie tylko, w to miejsce wszedł islam – zaznaczył.

"W Polsce nie możemy iść tą drogą"

Według niego przez myślenie, że rozwój materialny wystarczy, powstała "pustka duchowa", która szybko została zapełniona. – Oni nie są już w stanie sobie z tym poradzić, tak jak w Szwecji. My w Polsce nie możemy iść tą samą drogą – podkreślił europoseł.

– Tam gdzie był silny krzyż, z tym krzyżem zawsze była silna Polska. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć Państwu siły, wytrwałości i nigdy niekończącej się wiary. Nigdy. Niech te święta będą wspaniałe i spełnienia marzeń w Nowym Roku – zakończył Jaki.

