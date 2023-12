Cień IV Rzeszy

RYSZARD GROMADZKI: Rok 2024 przyniesie zakończenie, a przynajmniej zamrożenie wojny na Ukrainie? Czy USA mogą zastosować wobec Ukrainy „wariant afgański”, to znaczy wobec nadchodzących wyborów prezydenckich, rosnącego sprzeciwu społecznego i problemów z dalszym finansowaniem Ukrainy nagle wycofać się z jej wspierania, pozostawiając Ukrainę na łasce Rosji? Co dla Polski oznaczać może przywrócenie „ruskiego miru” na Ukrainie?

DR MAGDALENA ZIĘTEK-WIELOMSKA: Patrzę na to inaczej, dlatego że inaczej widzę cele polityki rosyjskiej. Uważam, że Rosja zorientowała się na Wschód. Rosja przez 300 ostatnich lat ciągle się wahała, na jaki kierunek postawić – Zachód czy Wschód. Moim zdaniem ta decyzja została jednoznacznie podjęta, Rosja koncentruje się na Wschodzie. Stąd strategiczny sojusz z Chinami i państwami grupy BRICS z Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o Europę, to Rosji zależy na zabezpieczeniu tyłów, „bezpiecznych plecach”. Dlatego zdecydowała się na pełnoskalową agresję na Ukrainę, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której na Ukrainie zainstalowane zostałyby amerykańskie rakiety w odległości zaledwie 300 km od Moskwy.