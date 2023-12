Gorzko, gorzko!

W udzielonym ostatnio wywiadzie nie tylko rozwodził się on szeroko nad swoją orientacją seksualną, lecz także podzielił się spostrzeżeniami na temat innych polityków rządzącej do niedawna partii konserwatywnej. Łukasz Jasina po raz kolejny pochwalił się, że jest gejem. „Ja tego nigdy nie ukrywałem, otoczenie, rodzina, znajomi wiedzą […]. Mam głęboko gdzieś, co kto o mnie myśli w związku z tym” – oświadczył, niezbyt dyplomatycznie, były rzecznik polskiego MSZ.