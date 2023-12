Spór o media państwowe. Politycy PiS chcą komisji śledczej

Komisja miałaby zająć się zbadaniem działalności rzekomej grupy "Wejście", która według polityków PiS koordynuje działania na rzecz przejęcia przez osoby wskazane przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza mediów państwowych.

Portal Niezalezna.pl twierdzi, że "ustalił, że atak na PAP był precyzyjnie zaplanowany". Doniesienia o istnieniu grupy przekazał także dziennikarz Marcin Dobski.

"Grupa Wejście". PiS: Potrzebna będzie komisja śledcza

"Coraz lepiej. Wygląda na to, że potrzebna będzie komisja śledcza w celu wyjaśnienia kto należy do grupy »Wejście« – i kto tym zarządza. Jest tu niestety sporo adwokatów – upolitycznienie adwokatury to wielki wstyd, za który również powinny być konsekwencje" – napisał na platformie X Paweł Jabłoński.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że w przyszłości powstanie Sejmowa Komisja Śledcza do wyjaśnienia wszystkich aspektów »Wejścia« do TVP, Polskiego Radia oraz PAP. Mamy do czynienia z największą aferą polityczna i gospodarcza w Polsce od 1989r". – skomentował z kolei poseł Arkadiusz Mularczyk.

Media państwowe. Spór polityczny i prawny

Politycy Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski stoją na stanowisku, że odwołanie władz mediów publicznych było nielegalne, więc nie ma mocy prawnej. Z kolei przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zapewniają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Obie strony zarzucają sobie również łamanie wolności słowa.

Głosy prawników są podzielone. Resort kultury podał, że minister "Jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych".

Czytaj też:

Ochroniarze z zewnętrznej firmy opuścili siedzibę PAP. Błoński wyjaśniaCzytaj też:

Biedroń skomentował scysję z Hołownią i spór o TVP