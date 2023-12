Kellogg: Trump nie wyprowadzi USA z NATO

Generał Kellogg, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Mike Pence’a i jedna z czołowych postaci w zespole doradców Donalda Trumpa w Białym Domu, przekonuje, że obawy o wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z NATO w razie jego wygranej w wyborach, są nieuzasadnione.

O postawę prawdopodobnego kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich zapytała Kellogga Polska Agencja Prasowa.

Ekspert nadmienił, że Trump nie jest izolacjonistą. – Jest biznesmenem i patrzy na sprawy jak biznesmen. Pierwsze, na co spogląda, kiedy ma do czynienia ze sprawą dotyczącą zagranicy, to bilans handlowy i finansowy. Jest tak, bo on uważa, że ekonomia napędza wszystko inne. I to stoi za jego frustracją wobec Chin, wobec Europy, czy wobec NATO – powiedział generał.

Kellogg: Trump nie wycofa USA z NATO

Kellogg tłumaczył, że Trump nigdy nie zamierzał wycofywać USA z NATO, a jedynie zależy mu na wypełnianiu zobowiązań przez wszystkich sojuszników. Chodzi o przeznaczanie ustalonych traktatowo środków na utrzymywania zdolności obronnych przez wszystkich członków paktu, a nie poleganie jedynie na sile Ameryki. Z tym, jak wiemy – choć nie w przypadku wydatków Polski – bywa różnie.

Analityk zwrócił uwagę, że to nie Trump, a rozmaici komentatorzy czy politycy mówią o jego rzekomej woli wyjścia z Sojuszu. – Jeśli ktoś mówi, że Trump chce wyjścia z NATO, niech wskaże mi konkretny cytat – powiedział, dodając, że w okresie swojej czteroletniej pracy z Trumpem i Pencem w Waszyngtonie nigdy nie słyszał o takiej koncepcji.

Dodał, że uważa w związku z tym, że Trump podchodzi do wspomnianego zagadnienia w kategoriach zobowiązań biznesowych. – Mamy sojusz i wszyscy zgodzili się, że wypełnią wymóg wydatków 2 proc na obronność. Ale jeśli ktoś nie wypełnia swojej części umowy, to nie mamy umowy. To dość jasne – wskazał ekspert.

Co z Polską?

W ocenie rozmówcy PAP, z tej perspektywy Polska nie ma się czego obawiać. – Myślę też, że to, co dotąd słyszeliśmy od nowego premiera Tuska, o kontynuacji wydatków na zbrojenia, dobrze wybrzmiewa wśród Republikanów i Trumpa – ocenił. Zwrócił też uwagę, że Trump na pewno doceniłby politykę Warszawy w zakresie ochrony swoich granic.

Gen. Kellogg pracuje obecnie jako analityk think tanku America First Policy Institute (AFPI), skupiającego w większości byłych urzędników administracji Trumpa.

