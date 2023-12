Z czego śmieją się Rosjanie

Bez problemu w Internecie można znaleźć rosyjskojęzyczne konta satyryczne, wyśmiewające politykę Putina. Ostatnio wdzięcznym obiektem żartów stał się ogromny deficyt jajek, po które ustawiają się gigantyczne kolejki do sklepów. „Co podrożało pierwsze: kura czy jajko? – rosyjscy filozofowie szukają odpowiedzi na to nowe pytanie” – pisze Pezduzda, konto parodiujące opozycyjny portal Meduza i publikujące w Internecie krótkie zmyślone informacje. Trzy inne przykłady: „Rosjanie będą zobowiązani zabetonować swoje okna, jeśli wychodzą na zachód”; „W nowych podręcznikach do języka rosyjskiego słowo »swoboda« zostanie skrócone do pierwszych trzech liter [skrót od: specjalna operacja wojskowa – przyp. red.]”; „Transmisję spotkania Putina i Łukaszenki zablokowano w Rosji za propagandę LGBT [komentarz do nagrania, na którym obaj dyktatorzy serdecznie się ściskają na powitanie – przyp. red.]”.

Głos Mordoru

Jednym z niewielu rosyjskich „patriotycznych” kont satyrycznych na Telegramie jest Głos Mordoru (Gołos Mordora). Na bieżąco wyśmiewa Ukrainę i Zachód.