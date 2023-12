Jaki o sytuacji w TVP: My nie odpuścimy. Tusk ma tylko jedno wyjście

Politycy Prawa i Sprawiedliwości od kilku dni protestują przeciwko decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który wyznaczył nowe kierownictwo Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Przedstawiciele partii Jarosława Kaczyńskiego uważają, że działania podejmowane przez rząd Donalda Tuska w mediach publicznych są bezprawne. Posłowie PiS od 20 grudnia pełnią dyżury zarówno w PAP, jak i w TVP, gdzie również trwa próba zmiany władz.



Przejęcie mediów publicznych. "Tusk ma tylko jedną drogę"

Patryk Jaki, eurodeputowany Suwerennej Polski, tłumaczył w Polsat News, że uchwała Sejmu, na podstawie której Sienkiewicz podjął rewolucyjne działania w mediach publicznych, nie jest źródłem prawa. – Tu w ogóle nie chodzi o media. Chodzi o to, czy my zgadzamy się na ustrój, w którym wola polityczna jest wyżej niż ustawy i konstytucja. To są fundamentalne rzeczy – argumentował.

Pytany o weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej i reakcję rządu Donalda Tuska, Jaki odparł: – Wiem tylko jedno. Tusk i ta cała ekipa ma tylko jedną drogę – wycofać się z tego. Dlatego że my nie odpuścimy. My nie zamienimy demokracji na uchwałokrację, nie pozwolimy na to.

Patryk Jaki: Jeżeli będzie trzeba, to tak zrobimy

Dopytywany, czy politycy PiS będą dalej okupować budynki TVP i PAP, Jaki odpowiedział, że "jeżeli będzie trzeba, to tak zrobimy". – Jeszcze raz mówię, że nie w ochronie tych mediów, bo tu naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli my się na zgodzimy, to za chwilę mocą uchwały będzie można powiedzieć, że prezydent nie jest prezydentem – podkreślił.

Rada Mediów Narodowych wybrała nowego prezesa TVP

We wtorek Rada Mediów Narodowych nieoczekiwanie powołała nowego prezesa TVP. Został nim Michał Adamczyk, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) i do niedawna prowadzący główne wydanie "Wiadomości". Dziennikarz od kilku dni aktywnie protestuje razem z politykami PiS przeciwko działaniom, jakie minister kultury podjął w mediach publicznych.

W środę Prawo i Sprawiedliwość złożyło do marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza – poinformował Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS.

