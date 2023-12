A może Polacy chcą… podzielić Polskę na dwie Polski?

Rzecz jasna, nie z tego powodu, że tak gwałtownie zaczęło nas przybywać, bo przecież nasza katastrofa demograficzna sprawia, że jest akurat odwrotnie – coraz szybciej nas ubywa. Chodzi o to, że Polacy nie mogą ze sobą wytrzymać w jednej Polsce. I to coraz bardziej nie mogą ze sobą wytrzymać.

Główny podział owej błyskawicznie – z każdym tygodniem, a ostatnio to już wręcz z każdą godziną – przybierającej na sile nienawistnej nienawiści, przebiega między plemieniem PiS-owców i plemieniem anty-PiS-owców, które to zresztą plemię też jest wewnętrznie mocno podzielone, ale na razie narastająca nienawiść do plemienia PiS-owców trzyma je jeszcze razem.