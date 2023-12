Kuźmiuk: Przejęte w taki sposób media nie mogą być finansowane przez państwo

DoRzeczy.pl: Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, wskazując, że nie zgadza się na przekazanie ponad 3 mld złotych na media publiczne. Donald Tusk i politycy obozu władzy przekonują, że prezydent zablokował podwyżki dla nauczycieli i budżetówki. Jak pan ocenia ten fikołek retoryczny?

Zbigniew Kuźmiuk: To oczywista nieprawda. Kwoty środków na podwyżki są zawarte nie w ustawach okołobudżetowych, tylko w budżetowych. Tam się znalazły techniczne rozwiązania, jak te podwyżki wypłacać, dlatego gdyby prezydent nie zaproponował swojego rozwiązania, to z podwyżkami byłby problem, ale techniczny. Pieniądze są zagwarantowane. Zresztą większą część środków na podwyżki zapewnił w budżecie premier Mateusz Morawiecki. Prezydent bardzo wyraźnie stwierdza, że przejęcie siłowe mediów, nie będzie akceptowane. Dlatego tak przejętych mediów nie można finansować z publicznej kasy.

Czy działania Donalda Tuska można nazwać hipokryzją? Przez lata słyszeliśmy z ust polityków PO krytykę przekazywania środków na media publiczne.

Można powiedzieć, że to sama Platforma Obywatelska działa w taki sposób wobec mediów, co możemy wywnioskować po minach wicepremierów Gawkowskiego i Kosiniaka-Kamysza, gdy słyszeli dyspozycje wydawane przez Donalda Tuska dla Bartłomieja Sienkiewicza. Cóż, zgodzili się na taką koalicję, to muszą wypić piwo, które nawarzyli. Natomiast, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to jest to człowiek, który może powiedzieć wszystko, w dowolnym czasie. Jednak trzeba wprost mówić, że to co zrobiła rządząca większość przypomina zamachy w państwach afrykańskich.

Wrócił pan do Sejmu po latach zasiadania w Parlamencie Europejskim. Jak pan ocenia tę zmianę?

Wróciłem do polskiej polityki licząc, że standardy w ostatnich latach bardzo się zmieniły z uwagi na bezpardonowe ataki na rządzących. Jednak nie myślałem, że po przejęciu władzy ta ekipa będzie sobie pozwalała na takie rzeczy. Gdy byłem w PE pamiętam, że gdy rząd PiS przygotowywał projekty ustaw, to gdy one oglądały światło dzienne, to w stosunku do zwykłych projektów pojawiały się obiekcie komisarzy europejskich, pana Reyndersa, czy pani Jourovej.Dziś, gdy dochodzi do łamania prawa, gdy w parę godzin przyjmuje się uchwałę, nie ma żadnej reakcji instytucji europejskich.

