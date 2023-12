Domowe regały gromadziły kilkanaście tysięcy woluminów już w czasach słusznie minionych, kiedy najatrakcyjniejsze tytuły sprzedawano spod księgarskiej lady. Czytelniczą pasję kształtował we mnie od momentu, jak tylko zacząłem składać litery. W klasie maturalnej wagarowałem z lekcji matematyki, fizyki oraz chemii do biblioteki publicznej przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Zaaprobował to, ponieważ zauważył, że miałem wykrystalizowane zainteresowania humanistyczne.