Papież: To najniebezpieczniejsze zagrożenie dla ludzkiego serca

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek zainaugurował nowy cykl katechetyczny na temat wad i cnót. Rozpoczął go historią Adama i Ewy, która wprowadza "dynamikę zła i pokusy” oraz wskazuje na niebezpieczeństwa prowadzenia dialogu z diabłem.

Podstępność diabła

Ojciec święty mówił do pielgrzymów zgromadzonych w Sali Audiencyjnej Pawła VI w Watykanie, że najlepszym sposobem uniknięcia gwałtownego upadku w grzech jest niewchodzenie w dialog z diabłem, który jest "bystry i inteligentny”. Papież dodał, że "diabeł jest zwodzicielem. Nigdy z nim nie rozmawiajmy, bo jest mądrzejszy od nas wszystkich i każe nam za to zapłacić".

Papież wskazał na Księgę Rodzaju, gdzie zło, czyli diabeł, objawia się w niesławnej postaci węża. – Podstępność tego zwierzęcia często pozostaje niezauważona, ponieważ potrafi on dobrze zakamuflować się w swoim otoczeniu – powiedział. Jak ostrzegł, diabeł jest mistrzem zwodniczej taktyki, który potrafi zaszczepić w człowieku wiele wątpliwości.

Pycha początkiem zła

Jednocześnie papież Franciszek zauważył, że o biblijnym drzewie poznania dobra i zła powinniśmy myśleć nie jako o "zakazie” nałożonym przez Boga na "używanie rozumu”, ale raczej jako o sposobie wprowadzenia "miary mądrości”. W ten sposób Bóg daje nam sygnał, abyśmy byli świadomi naszych ograniczeń, abyśmy nie wierzyli fałszywie, że "jesteśmy panami wszystkiego, ponieważ pycha jest początkiem wszelkiego zła”.

Papież zauważył, że w relacji biblijnej nałożony na Adama i Ewę zakaz jedzenia owoców z tego drzewa był Bożym sposobem "uchronienia ich przed domniemaniem wszechmocy, uczynieniem się panami dobra i zła, co jest pokusą". Jak wyjaśnił, nawet teraz jest to ogromna pokusa. – To najniebezpieczniejsze zagrożenie dla ludzkiego serca – wskazał.

