"NYT": Ukraina powinna rozważyć pokój z Rosją

Ukraina nie powinna ignorować możliwości zawarcia pokoju z Rosją przy obecnym kształcie frontu, gdyż o zwycięstwie w wojnie decydują nie tylko zdobycze i straty terytorialne. Opinię tę zamieścił na łamach "The New York Times” Serge Schmeman, znany publicysta i komentator polityczny, członek redakcji tej gazety.

Ukraina powinna zawrzeć pokój

Komentując niedawną głośną publikację samego "The New York Times” na temat sygnałów Kremla o gotowości do zawarcia porozumienia pokojowego, Schmemann z uwagą zauważa, że sygnały te są zarówno "podejrzane, jak i uwodzicielskie”. Przyznaje, że hipotetyczne rozmowy pokojowe mogą być pułapką Putina, ale nalega, aby przyjrzeć się możliwym korzyściom.

"Jeśli Putin okaże się poważny [w swoich zamiarach zawarcia pokoju – przyp. red.], Ukraina nie powinna tracić okazji do powstrzymania rozlewu krwi. Odzyskane terytorium nie jest jedynym wyznacznikiem zwycięstwa w tej wojnie” – pisze felietonista.

Schmemann zauważa, że wojna wyczerpuje ukraińskie zasoby i nie ma perspektyw na jej militarne zakończenie. Nawiązał do problemów z amerykańską pomocą dla Ukrainy oraz do głośnego artykułu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Walerego Załużnego, w którym uznał sytuację na froncie za "patową".

"Konflikt może nadal przybrać nieoczekiwany obrót. Jednak na tym etapie realną perspektywą jest długa wojna na wyniszczenie, która spowoduje jeszcze większe szkody na Ukrainie, pochłonie jeszcze więcej istnień ludzkich i doprowadzi do niestabilności w Europie” – dodał dziennikarz.

"Prawdziwym zwycięstwem Ukrainy jest wyjście z piekła wojny jako silne, niezależne, zamożne i bezpieczne państwo, mocno zakotwiczone na Zachodzie. Tego właśnie Putin obawiał się najbardziej ze strony sąsiedniego państwa mającego głębokie historyczne powiązania z Rosją" – konkluduje autor.

