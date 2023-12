"Hołota", "dno". W internecie wrze po szokującym wpisie ministerstwa

"Makao i po makale! Andrzej Duda może się nauczy, że jak się sika przy wietrznej pogodzie, to nie na nawietrzną" – post o takiej treści zamieszczono na oficjalnym profilu resortu w serwisie X. Był on komentarzem do decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji.

Internauci w szoku

Skandaliczny wpis wywołał burzę w internecie. Politycy, dziennikarze i internauci nie szczędzili ostrych słów krytyki pod adresem szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

"Szanowna Pani Minister @AgaBak Proszę publicznie poinformować, co za hołota prowadzi w Pani imieniu, oficjalny RZĄDOWY profil @MRiPS_GOV_PL atakujący wulgarnie głowę PAŃSTWA. Czy ten przedstawiciel antykultury i zdziczenia został zatrudniony przez Panią 13.12.2023 roku?!" – pyta Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Kiedy zatrudniasz hejterów internetowych w ministerstwie i zapominają się przelogować" – napisał Mariusz Kałużny, poseł Suwerennej Polski.

"Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi do Ministerstwa Kultury. Następnym razem trzeba sprawdzić 5x czy na pewno się jest na troll koncie" – stwierdził dziennikarz Bartłomiej Wypartowicz.

"Gdybyście potrzebowali jakieś szkolenie jak prowadzić profile instytucji publicznych to służę pomocą. W imię dobra wspólnego" – napisał Dariusz Matecki, poseł Suwerennej Polski.

"Oficjalny komunikat rządu Donalda Tuska do Prezydenta RP. Dno" – stwierdził Oskar Szafarowicz, działacz Forum Młodych PiS.

"Nawet się przelogować nie potraficie, a chcecie rządzić Polską A może to oficjalny komunikat ministerstwa?" – ocenił Paweł Rybicki.

"Dziemianowicz Bąk i jej fachowcy z lewicy w akcji" – stwierdził internauta Mateusz.

"Przeloguj!" – skwitował Marcin Dobski z Salonu24.pl.

