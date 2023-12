Szefowa MRPiPS reaguje na skandaliczny wpis obrażający prezydenta

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przeprosiła za obraźliwy wpis pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy, który został zamieszczony na profilu ministerstwa w serwisie X. Przypomnijmy, że osoba prowadząca konto stwierdziła, że prezydent "może się nauczy, że jak się sika przy wietrznej pogodzie, to nie na nawietrzną". Był to komentarz do decyzji ministra Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji, po zawetowaniu przez Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej.

Minister przeprasza

Minister napisała, że nie ma i nie będzie jej przyzwolenia na "mowę pełną pogardy". Co ciekawe, Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że obraźliwy post został zamieszczony przez "wieloletniego pracownika ministerstwa", a nie przez osobę przyjętą przez nią do pracy w ministerstwie.

"Dlatego żadne obraźliwe treści nie mogą pojawiać się na profilu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepraszam za niestosowny wpis wymierzony w Prezydenta RP, zamieszczony przez wieloletniego pracownika ministerstwa" – napisała w serwisie X.

Polityk zapewniła, że "wnioski i konsekwencje zostaną wyciągnięte, nowe porządki wprowadzone a niezbędna praca wykonana, aby w codziennej komunikacji i funkcjonowaniu Ministerstwa zagościła kultura i profesjonalizm".

Oburzenie w sieci

Skandaliczny wpis wywołał burzę w internecie. Politycy, dziennikarze i internauci nie szczędzili ostrych słów krytyki pod adresem szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

"Szanowna Pani Minister @AgaBak Proszę publicznie poinformować, co za hołota prowadzi w Pani imieniu, oficjalny RZĄDOWY profil @MRiPS_GOV_PL atakujący wulgarnie głowę PAŃSTWA. Czy ten przedstawiciel antykultury i zdziczenia został zatrudniony przez Panią 13.12.2023 roku?!" – pyta Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Kiedy zatrudniasz hejterów internetowych w ministerstwie i zapominają się przelogować" – napisał Mariusz Kałużny, poseł Suwerennej Polski.

"Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi do Ministerstwa Kultury. Następnym razem trzeba sprawdzić 5x czy na pewno się jest na troll koncie" – stwierdził dziennikarz Bartłomiej Wypartowicz.

