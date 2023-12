Kaczyński: Mamy do czynienia z kolejnym łamaniem prawa

W środę wieczorem Jarosław Kaczyński był gościem Telewizji Republika. Rozmowę zdominowała decyzja Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu TVP, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Zdaniem prezesa PiS, to kolejne z bezprawnych działań podjętych w ostatnich dniach przez rząd Donalda Tuska.

Bezprawne działanie

Jak stwierdził, ustawa o radiofonii i telewizji "nie przewiduje tego rodzaju możliwości". Kaczyński wskazał, że od momentu powstania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji "mamy jakby do czynienia z wpisaniem, co prawda pośrednio, ale bardzo wyraźnie, tych instytucji, o które chodzi do porządku konstytucyjnego".

– A więc likwidacja w żadnym razie nie może być tutaj przeprowadzona zgodnie z prawem – powiedział Kaczyński i dodał, że nawet biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu spółek handlowych w tej sytuacji nie ma podstaw do działań podjętych przez MKiDN.

Prezes PiS stwierdził, że w sprawie mediów publicznych mamy do czynienia z "całkowicie arbitralnym aktem".

– Oni tak rozumieją prawo, że nie należy go przestrzegać. Nie ma takiego obowiązku, że oni rządzą i sami dyktują, co nim jest, a co nie. To jest nowa jakość na skalę europejską. Temu trzema się zdecydowanie przeciwstawić. 11 stycznia będzie demonstracja, mam nadzieję, że bardzo liczna. To ważne dla polskiej przyszłości, ale też dla przyszłości innych krajów – powiedział.

Kolejne podmioty do przejęcia?

Kaczyński został również zapytany o to, czy podobny scenariusz może powtórzyć się z innymi państwowymi instytucjami. Jego zdaniem, działania wobec mediów mogą być próbą sprawdzenia taktyki działania.

– Jeżeli to się uda, to pójdą dalej. Z NBP będzie trudno ze względu na jego pozycję w systemie międzynarodowym. KRS jest zapowiedziany, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny. To będą działania całkowicie bezprawne, ale w ramach przyjętego modus operandi — wskazał.

