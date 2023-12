Co dalej z TVP Info? Jest data wznowienia nadawania

W środę w siedzibie TVP doszło do spotkania pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej z nową dyrekcją TAI – podał Onet. Według portalu, na Woronicza stawiło się ok. 150 osób.

To właśnie na tym spotkaniu miały zapaść pierwsze decyzje dotyczące kanału TVP Info. Przypomnijmy, że został on wyłączony (podobnie jak strona internetowa tvpinfo.pl) 20 grudnia, po tym jak minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o odwołaniu prezesów mediów publicznych.

TVP Info zostaje

Jak podaje Onet, podczas spotkania ustalono, że TVP Info wkrótce wznowi nadawanie. Prawdopodobnie stanie się to w piątek wieczorem. Nazwa kanału ma zostać zachowana. Emisja będzie odbywać się ze studia przy ulicy Woronicza, choć do tej pory odbywało się to w budynku przy pl. Powstańców Warszawy. Tutaj wciąż znajdują się pracownicy TVP, którzy nie uznają budzących poważne wątpliwości prawne decyzji ministra Sienkiewicza.

– Wiem, jak wyglądało przez ostatnie lata TVP Info, bo nie tylko je oglądałem, ale nieraz o nim pisałem. Chcielibyśmy to zmienić i znowu zacząć robić normalną telewizję. Tak jak powiedział Marek Czyż w tym krótkim przemówieniu parę dni temu, żeby tworzyć nie obraz malowany takimi czy innymi barwami, tylko fotografię tego, co przynosi każdy dzień. Tak będziemy chcieli to robić – powiedział nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór.

Początkowo stacja nie będzie nadawała przez 24 godziny na dobę. W przerwach między programami pojawią się reportaże i inne materiały. Część starych programów ma pozostać na antenie. Chodzi m.in. o "Minęła 8", "Minęła 20", "Forum" czy "Woronicza 17".

Nowy szef TVP Info Paweł Moskalewicz miał zapewnić, że na antenie zacznie pojawiać się mniej polityków, a więcej ekspertów. Ma również poprawić się zarządzanie oraz atmosfera w newsroomie.

