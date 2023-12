Zalewska: Bruksela pozwala na siłowe odsuwanie konserwatywnych rządów w Europie

DoRzeczy.pl: Jak pani ocenia postawienie mediów publicznych w stan likwidacji przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza?

Anna Zalewska: Jest to skandal i łamanie prawa. Rządzący pokazują, że nie mają kompletnie pomysłu na rządzenie. Ich decyzje z ostatnich dni udowadniają, że absolutnie działają na rympał, przy akceptacji Brukseli. Jak można stawiać w stan likwidacji Polską Agencję Prasową, która przynosi zyski i może działać bez środków otrzymywanych od państwa? Przecież to mija się z jakąkolwiek logiką.

To wszystko dzieje się przy kompletnym braku reakcji ze strony Brukseli. Jest pani tym zdziwiona?

Nie. To było do przewidzenia. W dniu siłowego przejęcia mediów publicznych i wyłączenia sygnału TVP, w Warszawie gościła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová, która szeroko się uśmiechała, trzymała w rękach kwiaty i robiła sobie zdjęcia z Adamem Bodnarem. W tym przypadku już jej nie przeszkadza łączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jourová, będąc w Warszawie, doskonale wiedziała, co się dzieje, bo europosłowie PiS wysyłali jej zdjęcia i SMS-y, tweetowali o tym do niej. Bruksela po prostu wyraża zgodę na to, żeby przy pomocy siły odsuwać od władzy konserwatywne rządy w Europie.

Czy zgodzi się panią z opinią, że postawienie mediów publicznych w stan likwidacji jest porażką premiera Donalda Tuska i ministra Bartłomieja Sienkiewicza, po tym, gdy pierwotny plan przejęcia im się nie udał?

Oczywiście, że jest to ich porażka. Pokazali, że kompletnie nie mają pomysłu jak to rozwiązać. W czasach ich rządów w Polsce zawsze panuje chaos. Teraz wracamy do tego stanu. Lecz nie poddamy się łatwo. Będziemy protestować, obywatele również będą protestować, bo tylko opór może zatrzymać destrukcyjną władzę przed dalszym wygaszaniem państwa.

