"Nagła wrzutka na sejmową komisję". Kaleta: Tak będą oddawać suwerenność Polski

Prokuratura Europejska to nowa unijna instytucja, która prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 2021 r. bez udziału Polski, Węgier, Danii, Irlandii i Szwecji.

Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zdecydował się na przystąpienie Polski do unijnej prokuratury. Inne stanowisko prezentuje gabinet Donalda Tuska. Nowy minister sprawiedliwości już pierwszego dnia sprawowania urzędu wysłał wniosek do premiera o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej.

"Oddanie suwerenności"

Politycy opozycji przestrzegają, że włączenie Polski do unijnej prokuratury będzie de facto oddaniem części kompetencji przynależnych państwu narodowemu. Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski przekazał, że podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji ds. UE rządząca większość wniosła o rozpatrzenie wniosku akcesji Polski do Prokuratury Europejskiej.

"Nagła wrzutka na sejmową komisję ds. UE. Rządowi Tuska spieszy się by przekazać UE nowe kompetencje jeszcze bez zmiany traktatów poprzez przystąpienie do Prokuratury Europejskiej" – napisał w serwisie X.

Jak wskazał poseł, w planach zmian traktatów znajduje się zapis, który rozszerza kompetencje unijnych prokuratorów. UE ma definiować przestępstwa ideologiczne, np. mowę nienawiści czy przestępstwa klimatyczne, a właściwą dla śledztw w tym obszarze ma być Prokuratura Europejska, która miałaby do pomocy wyposażony w nowe kompetencje Europol.

"Taka decyzja oznacza w praktyce, że obywatele Polski przeszliby pod jurysdykcję instytucji zewnętrznej wobec Polski. Oni chcą to przeprowadzić w kilka dni, nawet bez procesu negocjacyjnego. Traktowanie Polski jak «biednej panny na wydaniu»" – ostrzegł były wiceminister sprawiedliwości.

