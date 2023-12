Błaszczak: Mamy do czynienia ze skokiem na media

W czwartek politycy Prawa i Sprawiedliwości weszli z interwencją poselską do siedziby Polskiego Radia. To reakcja na decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji.

Błaszczak: Siłowe przejęcie

W rozmowie z dziennikarzami szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że to, co dzieje się w ostatnich dniach to "skokiem na media", a politycy jego ugrupowania stoją "na straży praworządności". Podkreśli, że jeśli rząd chciałby dokonać zmian w mediach publicznych, powinien to uczynić w ramach zmian ustawowych, a nie w sposób, w jaki czyni to obecnie.

– To zagraża wolności słowa, to są działania nieakceptowalne, to działania rodem ze wschodu. To działania, które przeprowadzane są w Rosji czy na Białorusi. My takich działań nie akceptujemy – powiedział.

Zdaniem Błaszczaka, są dwie możliwość: albo działania likwidatora są pozorowane, albo dąży on do likwidacji Polskiego Radia. Podkreślił, że "i w jednym i w drugim wypadku są to działania szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa".

– W przypadku Polskiego Radia sytuacja finansowa, wszystko na to wskazuje, jest dobra. Jeśli natomiast byłaby zła, to nie ta formuła służy naprawie. Nie stawianie Polskiego Radia w stan likwidacji, tylko spółki w stan upadłości i o syndyku masy upadłościowej decyduje sąd, a nie minister kultury – wyjaśnił poseł.

Brak odpowiedzi

Dalej były szef MON mówił, że interweniujący w czwartek posłowie nie otrzymali odpowiedzi na zadane pytania. W związku z tym zostały one przedstawione na piśmie. PiS będzie domagało się od likwidatora Pawła Majchera ustosunkowania się do wszystkich wątpliwości.

– Te działania, które zmierzają do likwidacji Polskiego Radia, uważamy za karygodne. […] Albo mamy do czynienia z rzeczywistą likwidacją Polskiego Radia, co byłoby niezwykle szkodliwe dla państwa polskiego […] albo mamy do czynienia z działaniami pozornymi (...) Oba te scenariusze w naszym przekonaniu są nielegalne – podsumował polityk.

