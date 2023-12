"Ten kraj będzie pierwszym celem". Rosyjski dyplomata ostrzega NATO

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Mikhail Ulyanov uważa, że w przypadku ewentualnego konfliktu Rosji z NATO jako pierwsza ucierpi Finlandia, która wstąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwietniu 2023 r.

– Żyli spokojnie i w pokoju. I nagle znaleźli się między Rosją a NATO jako członek tego Sojuszu. Ale ponieważ są naszymi sąsiadami, to jeśli, nie daj Boże, dojdzie do jakiejś eskalacji, będą pierwszym celem – mówił Ulyanov, cytowany przez agencję RIA Novosti.

Zdaniem rosyjskiego dyplomaty, jednym z największych błędów rządu w Helsinkach jest podpisanie porozumienia o współpracy obronnej Finlandii i USA. W ramach umowy amerykańskie wojsko będzie miało dostęp do fińskich obiektów wojskowych. – To już jest poważne wyzwanie – ocenił Mikhail Ulyanov.

Finlandia w NATO. Rosja reaguje

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Wszystkie 30 państw ratyfikowało protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja. Szwecja wciąż czeka na zgodę Turcji.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przekonywał, że Rosja "nie ma problemów" z Finlandią i Szwecją, a przystąpienie obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanowi dla Kremla bezpośredniego zagrożenia. Jednocześnie rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że Rosja wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do NATO.

W rozmowie z agencją RIA Novosti szef koncernu zbrojeniowego Rostec Sergiej Czemezow poinformował, że do jednostek Północnego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, z którym graniczy Finlandia, trafią nowe haubice samobieżne 2S35 (docelowo zastąpią haubice 2S19).

Czytaj też:

Wojna jeszcze przez 5 lat? Ujawniono niepokojącą wypowiedź PutinaCzytaj też:

Szwecja o krok bliżej NATO. Ważne głosowanie w Turcji