Ozdoba: Władza dokonuje brutalnego przejęcia środków medialnych

DoRzeczy.pl: Ekipa Donalda Tuska jawi się jako wielcy likwidatorzy?



Jacek Ozdoba: Nie ma żadnych postaw, by likwidować Telewizję Polską, która pełni misję zgodnie z ustawą. Nie mówiąc już o Polskiej Agencji Prasowej, która ma oddzielne finansowanie, co wczoraj było elementem dyskusji na komisji do spraw kultury. Widać, że te działania są kolejnym elementem zmierzającym do całkowitego zawładnięcia nad mediami. Pan minister przegrywa, bo postawił na przemoc i grupę "wejście".

Czy likwidacja PAP jest niebezpieczna dlatego, że wielu Polaków korzystając z mediów, z tego źródła czerpie swoje codzienne informacje?

Przede wszystkim to, co w tej chwili już wydarzyło się w Polsce jest, świadectwem tego, że władza wykonawcza, niezgodnie z podstawami prawnymi dokonuje brutalnego przejęcia środków medialnych, w celu kształtowania świata medialnego, wyłącznie na potrzeby określonej opcji politycznej. To dzisiaj w perspektywie obecnej dostępności do niezależnych źródeł mediów jest utrudnieniem możliwości czerpania obiektywnej wiedzy. Skończyły się czasy, w których przełączanie z jednej stacji prywatnej na stację publiczną dawało możliwość wyśrodkowania pewnych poglądów. W tej chwili wszystko będzie na jedną modłę.

Dariusz Joński ujawnił zarobki szefów telewizji. Czy dobrze się stało?

Warto zwrócić uwagę na element związany z wynagrodzeniem, który uzyskują pracownicy związany z wykonywaną przez siebie funkcją. Jak rozumiem pan Czyż, czy pan Płuska będą wykonywali swoje zadania po zdecydowanie niższych stawkach? Podejrzewam, że tak nie będzie. Za czasów PO wynagrodzenia w telewizji również były wysokie.

