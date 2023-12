"Pułkownik Rympałek, moczymorda i kokainista". Ziemkiewicz podsumował otoczenie Tuska

Na antenie Telewizji Republika Rafał Ziemkiewicz podsumował polityczne wydarzenia tego roku. Najważniejszym było przejęcie władzy przez koalicję pod wodzą Donalda Tuska. – Podstawowe pytanie brzmi, czy jak chcą niektórzy to jest jakiś historyczny przełom czy czkawka historii. Ja myślę, że jednak czkawka historii. Nie ma takiej opcji, żeby wrócić do czegoś, co było już 8 lat temu. (...) Niektórzy wierzą, że się wróci, stąd ta restauracja. Często porównuję polską politykę do restauracji – możemy wybrać, co chcemy, ale w karcie są tylko dwa dania. Taka to jest nasza demokracja – stwierdził publicysta.

Ziemkiewicz odniósł się do akcji przejmowania mediów. Jak wskazał, ci sami eksperci, wśród nich profesorowie prawa, którzy oskarżali rząd PiS o łamania zapisów konstytucji, dziś takiego alarmu nie podnoszą. – Banda wariatów. Oni są kompletnie skompromitowani, a przez ostatnie dwa tygodnie skompromitowali się do reszty. Jeżeli ktoś wierzył, że jakiś prof. Rzepliński to autorytet, profesor, no nie, on jest takim samym autorytetem jak Kierwiński, tylko ma cztery literki przed nazwiskiem. Te wszytstkie "Zolle", "Safjany" i inne, celowo tak mówię, on i wszyscy 8 lat temu twierdzili, że wyroki "TK trzeba drukować", a teraz prawo mi coś innego. Bo PiS nie łamał przepisów papierowych, ale łamał takie prawdziwe prawo, duch prawo. A duch przemawia ustami "naszych" – ironizował komentator.

Ziemkiewicz: Wracają stare upiory

– Pułkownik "Rympałek" powrót starej ekipy, stare upiory. My dziennikarze wiemy więcej. Nie wszystko jesteśmy w stanie obronić, ale wiemy, jakie to są łajdusy. Wszyscy wiemy, że jeden z pomagierów Tuska to notoryczny moczymorda, który nie trzeźwieje. A drugi kokainista. Akcja, który wykonali w TVP jest niesamowita. Wracają stare kadry z wyjątkiem tych, którym coś się udało – wskazał Rafał Ziemkiewicz.

Według gościa Telewizji Republika, "Tusk wymęczył na Polakach powrót". – Tusk to jest taki gangus, jeśli chodzi o jego mentalność. Są ludzie, którzy chcą kobietę zdobyć, a są tacy, którzy chcą, żeby krzyczała i kopała i to dopiero sprawia im przyjemność – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

