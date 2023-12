Jaki ostro o TVN24: Złamanie wszystkich możliwych standardów etycznych

Najnowszy odcinek programu "Czarno na białym" TVN24 poświęcono byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Autorzy materiały stawiają politykowi ciężkie zarzuty.

"Za pośrednictwem podległych mu instytucji, z jednej strony ścigał politycznych przeciwników, a z drugiej roztaczał ochronny parasol nad politykami tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Czy minister, który tak chętnie publicznie oskarżał, teraz sam stanie się oskarżonym?" – czytamy w opisie odcinka.

Materiał telewizji jest szeroko komentowany przez polityków Zjednoczonej Prawicy. Wcześniej telewizję TVN mocno skrytykowała była premier Beata Szydło. "Nie można pominąć milczeniem tego, co zrobili pracownicy TVN24" – napisała.

Jaki ostro o TVN24

Do programu odniósł się również europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. Polityk nie kryje oburzenia. "To Dariusz Kubik z TVN24, który zrobił ten podły materiał o Zbigniewie Ziobro. Zostawiając nawet już wysyp hejtu, bzdur, wybranych rozmówców tylko z jednej strony oraz to, że oskarżony w tym materiale walczy o życie i nie ma się teraz jak bronić. To jednak jest jeszcze coś. Kubik celowo wstawił tam wątek o „łamiącym się głosie” MZZ. Dziś już wiadomo, że problemy z głosem były związane z nowotworem" – napisał Jaki na portalu X.

twitter

Polityk dopytuje dziennikarza, czy "nabijanie się z choroby to jakiś nowy standard".

Europoseł dodał, że złoży wniosek do KRRiTV o ukaranie TVN za złamanie "wszystkich możliwych standardów etycznych".

Choroba Ziobry

"Odpowiadając na liczne pytania pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro – Patryk Jaki" – przekazały niedawno władze Suwerennej Polski.

Czytaj też:

Skandaliczny wpis poseł Lewicy ws. Ziobry. Kempa: Podły lansCzytaj też:

Zbigniew Ziobro nieobecny. Jest komunikat Suwerennej Polski